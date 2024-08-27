До ста автобусов Ижевска планируют оборудовать системой информирования и оповещения в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В 2024 году до 100 автобусов Ижевска будут оборудованы системой информирования и оповещения пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

В июле 2023 года правительству Удмуртии представили проект по оснащению автобусов Ижевска системой информирования и оповещения. Задумка получила положительную оценку, и в 2024 году начала реализовываться — систему внедряют через дисплейные комплексы.

По два комплекса уже установили в 47 машинах. В дальнейшем они появятся во всех автобусах с фирменной ливреей.

Дисплейные комплексы оснащены независимыми системами онлайн-управления и геопозиционирования и транслируют маршрутный указатель и информационный блок. Пассажиры могут увидеть данные о текущем местоположении автобуса, номере маршрута, ближайших и конечных остановках, прочитать сообщения от перевозчика, сведения социального характера, а также новостной и познавательный контент.