Мультимедийные экраны появились в 26 автобусах Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В 26 автобусах Ижевска установили мультимедийные экраны. Об этом «Сусанину» рассказал маркетолог агентства транзитной рекламы «Движок» Александр Смолокуров.

«Нас, партнера «ИПОПАТ», перестало устраивать качество систем в автобусах. В декабре старые телевизоры из автобусов подрядчик снял, и мы запустили уже свой инвестиционный проект, совершенно иного уровня», — рассказал Александр Смолокуров.

По договору с «ИПОПАТ» компания оснастит дисплейными комплексами последнего поколения все автобусы в фирменной ливрее. В настоящий момент установка экранов находится в процессе. После завершения этой работы агентство займётся информационным наполнением комплексов.

В настоящий момент экраны показывают время, погоду, остановку, к которой движется автобус, и карту, на которой можно отследить движение транспорта. На другой половине экрана пассажиры могут прочитать интересные факты и советы, посмотреть разные видео и даже поучаствовать в викторине.