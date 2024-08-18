Программу «Пешеходный Ижевск» продлят до 2030 года

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов решил продлить программу «Пешеходный Ижевск» до 2030 года. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

Данное решение было принято на совещании в правительстве Удмуртии 17 августа.

За время действия программы по заявкам горожан в Ижевске построили и отремонтировали 151 тротуар. До конца сентября будет обновлена ещё 21 пешеходная дорожка.

Согласно плану, с 2021 по 2025 года в столице Удмуртии должны отремонтировать 222 тротуара. Таким образом получится закрыть более 40% заявок, которые прислали местные жители.

Отмечается, что опыт Ижевска перенимают и другие города Удмуртии. В регионе возникли такие проекты, как «Глазов пешеходный» и «Пешеходная Можга».

«Программа «Пешеходный Ижевск» себя зарекомендовала, но далеко не исчерпала — заявок на ремонт еще много, их банк пополняют микрорайоны новостроек. И я благодарен Главе республики за принятое решение продлить программу еще на пять лет», — заявил Фарит Губаев.