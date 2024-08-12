Проезд Копровый в Ижевске отремонтируют до конца августа

Ижевск. Удмуртия. Ремонтные работы на проезде Копровом планируют завершить до конца августа. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в ходе аппаратного совещания 12 августа.

Ижевский глава отметил, что большинство дорожных работ уже завершены, однако остаются два трудных объекта — проезд Копровый и улица Ленина.

«На Копровом пока что уложен первый слой асфальта, но все автомобилисты отмечают, что ситуация кардинально изменилась. Нам предстоит довести работу до конца — доделать тротуар и проезжую часть. И сделать это надо до конца августа, как мы и планировали», — высказался Дмитрий Чистяков.

Касаемо улицы Ленина Дмитрий Чистяков отметил, что уже решено, что там высадят саженцы ясеня. Все комплексные работы планируется завершить до конца октября.