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В сквере «Том Сойер Феста» в Сарапуле появился новый мурал

09:50, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
В сквере «Том Сойер Феста» в Сарапуле появился новый мурал
09:50, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Сарапул\n#мурал\n#городская среда
Фото: vk.com/tsfsarapul
46
0

Он украсил стену двухэтажного жилого дома.

Сарапул. Удмуртия. В историческом сквере «Том Сойер Феста» в Сарапуле появился новый мурал на стене жилого дома. Об этом сообщается в соцсетях проекта.

«Из старой стены с непонятными граффити получился настоящий шедевр! И помогли нам в этом специалисты своего дела Artpartypro во главе с Дмитрием Костицыным райтеры из Ижевска! Это их творения уже украшают наш город. Теперь добавился и наш мурал Том Сойер Феста. А реализоваться смогла эта история благодаря помощи Игоря Васильевича Билоуса. Команда проекта благодарит за поддержку инициативы развития нашего города!» — говорится в сообщении. 

Напомним, сам проект реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. А сам новый сквер появился в Сарапуле в конце июля.

09:50, 09 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
46
0
#Сарапул\n#мурал\n#городская среда