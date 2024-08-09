В сквере «Том Сойер Феста» в Сарапуле появился новый мурал

Сарапул. Удмуртия. В историческом сквере «Том Сойер Феста» в Сарапуле появился новый мурал на стене жилого дома. Об этом сообщается в соцсетях проекта.

«Из старой стены с непонятными граффити получился настоящий шедевр! И помогли нам в этом специалисты своего дела Artpartypro во главе с Дмитрием Костицыным райтеры из Ижевска! Это их творения уже украшают наш город. Теперь добавился и наш мурал Том Сойер Феста. А реализоваться смогла эта история благодаря помощи Игоря Васильевича Билоуса. Команда проекта благодарит за поддержку инициативы развития нашего города!» — говорится в сообщении.

Напомним, сам проект реализуется на средства Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. А сам новый сквер появился в Сарапуле в конце июля.