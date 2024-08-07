Почти 40 компаний прошли в полуфинал всероссийского конкурса по редевелопменту Ижевского оружейного завода

Ижевск. Удмуртия. 6 августа завершился приём заявок на участие в открытом всероссийском конкурсе на разработку концепции редевелопмента Главного корпуса Ижевского оружейного завода (18+). Об этом сообщает международная урбанистическая лаборатория «Центр.lab».

Всего на конкурс зарегистрировалось 44 потенциальных участника. Из общего числа зарегистрированных заявки в соответствии с правилами конкурса оформили 17 команд, из которых 7 – индивидуальные участники и 10 консорциумов. В итоге за места в финале будут бороться 39 компаний из шести субъектов Российской Федерации. Представлены такие города как Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Воронеж, Магас и Уфа.

Поданные заявки получат профессиональную оценку и 22 августа члены жюри выберут трёх финалистов, для которых начнется новый этап борьбы за право стать автором концепции редевелопмента Главного корпуса Ижевского оружейного завода.

«Учитывая, что конкурсная территория является не только одним из символов столицы Удмуртской Республики, но и уникальным примером промышленной архитектуры, особое внимание в ходе рассмотрения заявок и разработки конкурсных предложений будет уделено использованию инновационных практик работы с объектами культурного наследия, в рамках которых деликатное отношений к объекту охраны должно сочетаться с новым функциональным наполнением», — сообщают организаторы конкурса.

Напомним, победителя конкурса определят 11 декабря по итогам финального заседания жюри.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте конкурса.