В Гордуме Глазова создали рабочую комиссию по содержанию местного кладбища

Глазов. Удмуртия. В Гордуме Глазова создали рабочую комиссию по содержанию городского кладбища. Об этом сообщает портал «Город Глазов» со ссылкой на «Жизнь Глазова».

Муниципальные депутаты решили до 6 августа предоставить дорожную карту по реализации мероприятий содержания городского кладбища и составить калькуляцию затрат по его содержанию для включения в проект бюджет города на 2025 год.

Кроме того, парламентарии предложили по примеру Ижевска создать новую услугу для граждан — резервирование места на кладбище для создания семейного (родового) захоронения.

Как отмечает «Город Глазов», сейчас до кладбища стало возможно доехать на автобусе помимо поминальных дней. На погосте стали останавливаться рейсовые автобусы, следующие от автовокзала до Красногорского и Отогурта. Рейсы до кладбища осуществляются семь раз в день.