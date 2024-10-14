Глава Завьяловского района Удмуртии: крематория у села Сизево точно не будет

Завьялово. Удмуртия. Крематория на территории потенциального кладбища у деревни Сизёво в Завьяловском районе Удмуртии не будет. В этом заверил глава района Константин Русинов.

В соцсетях он поделился информацией после встречи с местными жителями, которых пришло около 100 человек. Напомним, с недавних пор жители Сизёво и окрестностей создали петицию и занялись активной работой по противодействию строительства нового кладбища, запланированного генпланом ещё в 2015 году. Нынешнее кладбище села Завьялово уже исчерпало территориальный ресурс.

«Первое. Ни проектирования, ни строительства крематория мы не планируем и осуществлять не будем. Второе. Мы договорились с жителями создать рабочую группу и продолжить обсуждение и поиск решения вопросов, связанных с кладбищем. Третье. Мы договорились провести необходимые исследования на территории, на которой по генплану планируется строительство кладбища, чтобы понять — соответствует ли требованиям закона эта территория», — сообщил Константин Русинов.

Он заверил, что дальнейший поиск оптимального решения будет происходить совместно с местными жителями. Все остальные вопросы будут дополнительно рассмотрены с инициативной группой граждан через неделю.