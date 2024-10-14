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Глава Завьяловского района Удмуртии: крематория у села Сизево точно не будет

12:15, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Глава Завьяловского района Удмуртии: крематория у села Сизево точно не будет
12:15, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
289
0
#Завьяловский район\n#крематорий\n#кладбища
Фото: unsplash.com (The Good Funeral Guide)
289
0

Как быть с потенциальным погостом — решено обсуждать с местными жителями.

Завьялово. Удмуртия. Крематория на территории потенциального кладбища у деревни Сизёво в Завьяловском районе Удмуртии не будет. В этом заверил глава района Константин Русинов.

В соцсетях он поделился информацией после встречи с местными жителями, которых пришло около 100 человек. Напомним, с недавних пор жители Сизёво и окрестностей создали петицию и занялись активной работой по противодействию строительства нового кладбища, запланированного генпланом ещё в 2015 году. Нынешнее кладбище села Завьялово уже исчерпало территориальный ресурс

«Первое. Ни проектирования, ни строительства крематория мы не планируем и осуществлять не будем. Второе. Мы договорились с жителями создать рабочую группу и продолжить обсуждение и поиск решения вопросов, связанных с кладбищем. Третье. Мы договорились провести необходимые исследования на территории, на которой по генплану планируется строительство кладбища, чтобы понять — соответствует ли требованиям закона эта территория», — сообщил Константин Русинов.

Он заверил, что дальнейший поиск оптимального решения будет происходить совместно с местными жителями. Все остальные вопросы будут дополнительно рассмотрены с инициативной группой граждан через неделю.

12:15, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
289
0
#Завьяловский район\n#крематорий\n#кладбища