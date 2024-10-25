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На Западном кладбище Ижевска планируется подготовка новых площадок для захоронений

13:50, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На Западном кладбище Ижевска планируется подготовка новых площадок для захоронений
13:50, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища
Источник фото: ИА «Сусанин»
45
0

Работы должны завершиться до конца года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Западном кладбище планируется подготовить новые участки для захоронений и расчистить уже существующие. В настоящий момент идёт поиск подрядчика. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок. 

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 5,7 млн рублей. В смету входит валка деревьев, корчевание пней, расчистка участков от кустарников, механизированная планировка и разбивка её на кварталы. 

В случае заключения договора с подрядчиком, работы он должен выполнить до конца года. 

13:50, 25 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
45
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища