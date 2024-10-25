На Западном кладбище Ижевска планируется подготовка новых площадок для захоронений

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Западном кладбище планируется подготовить новые участки для захоронений и расчистить уже существующие. В настоящий момент идёт поиск подрядчика. Соответствующий аукцион появился на портале госзакупок.

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет более 5,7 млн рублей. В смету входит валка деревьев, корчевание пней, расчистка участков от кустарников, механизированная планировка и разбивка её на кварталы.

В случае заключения договора с подрядчиком, работы он должен выполнить до конца года.