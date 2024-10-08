Кладбище в селе Завьялово исчерпало возможности для новых захоронений

Завьялово. Удмуртия. Кладбище села Завьялово исчерпало свои возможности для новых захоронений. Об этом «Сусанину» сообщили в администрации Завьяловского района Удмуртии.

«В связи с этим, с 2015 года в генеральном плане Завьяловской территории определён новый участок для размещения кладбища вблизи деревни Пычанки. Новое кладбище не может быть запущено без подготовки проекта его освоения. Данный проект в настоящее время разрабатывается в рамках приказа Росреестра от 23.06.2022 года № П/0246. Код использования земельного участка 12.1. предполагает размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения», — сообщили «Сусанину» в районной администрации.

Напомним, ранее в сети появилась петиция, где жители окрестных посёлков и деревень решили протестовать против появления нового погоста.