Замена труб теплоснабжения в Ижевске начнётся в мае

Ижевск. Удмуртия. Замена труб теплоснабжения в Ижевске начнётся уже в мае — сразу по окончании отопительного периода. Об этом в соцсетях сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Участки магистральных сетей протяжённостью 4 км будут заменены на территории четырёх районов: в Первомайском, Октябрьском, Устиновском и Индустриальном.

Самым крупным будет объект на улице Красноармейской: на протяжённом участке в районе «Детского мира» и Цирка энергетики заменят около 1,5 км теплотрасс.

Большой объём перекладки предстоит ещё на нескольких объектах магистральных сетей:

- на улице Горького в районе Парка имени Горького и Русского драмтеатра (0,76 км);

- на улице Красногеройской в районе перекрёстка с улицей Коммунаров (0,57 км);

- в районе улиц Кирова и 50 лет Пионерии (0,54 км).

Также в планах — 26 км межквартальных теплосетей отопления и ГВС по концессионному соглашению.

В Устиновском районе:

- ул. Молодёжная в районе школы №53 и домов №№ 56-92 (около 4 км);

- ул. Барышникова в районе ТЦ «Петровский» (2,5 км);

В Первомайском районе:

- район улиц Горького — Свердлова (2,5 км);

В Октябрьском районе:

- район улиц Карла Маркса и Пушкинской, у школы №88 (3,2 км);

- микрорайон по улицам 10 лет Октября, Майской, Пушкинской (1,9 км);

- микрорайон на улице 10 лет Октября у домов №№ 1-7 (1,6 км);

- Якшур-Бодьинский тракт (1,6 км);

- ул. 30 лет Победы в районе «афганских домов» (1,3 км).

В Индустриальном районе:

- ул. Дзержинского в районе Индустриального техникума (около 2 км).

В Ленинском районе:

- замена наиболее изношенных участков сетей от котельной на ул. Дружбы.

Основная часть работ по замене теплосетей будет выполняться без длительных ограничений жителей по горячей воде, так как на период ремонтов предусмотрены временные схемы подачи ресурса. Такие схемы будут везде, где это технически возможно.