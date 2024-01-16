В Ижевске ищут подрядчиков по вывозу снега в каждом из районов города

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчиков, которые в 2024 году будут заниматься вывозом снега в каждом из районов города. Соответствующие аукционы размещены на портале госуслуг.

Заявки от кандидатов принимаются до 22 января. Если получится определить подрядчиков, то контракты будут действовать с момента подписания и до 31 декабря 2024 года. Предварительная оплата работ производиться не будет.

Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей.

Напомним, ранее был определён подрядчик по содержанию Центральной площади за 30 млн рублей в год.