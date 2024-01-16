Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Волонтёром может стать каждый Лонгрид Кофейный бизнес по любви Лонгрид Тёплое место Лонгрид

В Ижевске ищут подрядчиков по вывозу снега в каждом из районов города

12:00, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске ищут подрядчиков по вывозу снега в каждом из районов города
12:00, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вывоз снега
Фото: ИА "Сусанин"
113
0

Начальная цена контрактов составляет 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчиков, которые в 2024 году будут заниматься вывозом снега в каждом из районов города. Соответствующие аукционы размещены на портале госуслуг.

Заявки от кандидатов принимаются до 22 января. Если получится определить подрядчиков, то контракты будут действовать с момента подписания и до 31 декабря 2024 года. Предварительная оплата работ производиться не будет.

Начальная цена контракта составляет 10 млн рублей.

Напомним, ранее был определён подрядчик по содержанию Центральной площади за 30 млн рублей в год.

12:00, 16 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
113
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вывоз снега