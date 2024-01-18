За минувшую ночь из Ижевска вывезли более 17 тысяч кубометров снега

Ижевск. Удмуртия. Более 17 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Ижевска в ночь на 18 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

За ночь спецтехника выполнила 686 рейсов по вывозу снега. Всего за зимний период с территории города вывезли более 311 тысяч кубов снега.

Дорожники чистили улицы: Ленина, Пушкинская, 10 лет Октября, Репина, Холмогорова, Новая Восьмая, Г. Кулаковой, Щорса, Фалалеева, Новоярушкинская, Салютовская, Труда, Степная, Июльская, а также в проезде Автозаводском, на Славянском шоссе, Воткинском шоссе, в городке Металлургов, по дороге в мкрн Александрово, в микрорайонах Виктория-парк, Сельхозвыставка, Люлли и Медведево, Орловское.

Также были расчищены тротуары и пешеходные переходы на улицах: М. Горького, Советская, Ленина, Пушкинская и в городке Металлургов.

Вывозили снег с улиц Тимирязева, Потемкина, К. Маркса, Советская, Магистральная, 10 лет Октября, Коммунаров, Воровского, Клубная, Азина, Труда, Молодежная, Майская, Загородная и Оружейника Драгунова.

График очистки улиц Ижевска можно посмотреть на сайте Ижевска.

Если возникают проблемы по уборке городских улиц, нужно звонить по телефону диспетчерской службы города - 072 (с мобильных 998-072).