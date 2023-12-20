Троллейбусы №6 и №9 перестали идти в Металлург в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске троллейбусы маршрутов №6 и №9 перестали идти в Металлург. Об этом сообщила пресс-служба ИжГЭТ.

«С 09:02 из-за отключения напряжения на улице Максима Горького нет движения троллейбусов 6, 9 маршрутов на участке от собора Александра Невского до городка Металлургов», — говорится в сообщении.

UPD: Движение восстановили в 09:17.



Движение было временно организовано:

6 маршрут:

Завод «Нефтемаш» — улица Орджоникидзе — улица Карла Либкнехта — улица Максима Горького — Собор Александра Невского;

9 маршрут:

Посёлок Машиностроителей — улица Новоажимова — улица Максима Горького — Собор Александра Невского.