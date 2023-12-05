В Ижевске ищут подрядчика по уходу за городскими кладбищами

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ищут подрядчика по содержанию и благоустройству кладбищ в 2024 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок

Заявки от подрядчиков принимаются до 18 декабря 2023 года. Торги начнутся с цены в 19 млн рублей. В контракт входит содержание и благоустройство Южного, Кенского, Западного, Александровского, Нагорного, Северного, Хоряковского кладбищ. Подрядчику предстоит вывозить мусор и древесные отходы, спиливать деревья, заполнять пожарные резервуары водой, а также очищать дороги от снега.