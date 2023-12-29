В Ижевске определён подрядчик по содержанию кладбищ в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. 29 декабря в Ижевске заключен контракт с подрядчиком по содержанию кладбищ в 2024 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Контракт заключен с ООО «Ижстройинвест». За годовое содержание мест погребений в Ижевске подрядчик получит 19 млн рублей. В контракт входит содержание и благоустройство Южного, Кенского, Западного, Александровского, Нагорного, Северного, Хохряковского кладбищ. Подрядчику предстоит вывозить мусор и древесные отходы, спиливать деревья, заполнять пожарные резервуары водой, а также очищать дороги от снега.