Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Тёплое место Лонгрид Школа будущего сегодня Лонгрид Из Ижевска в Новую Москву Лонгрид

В Ижевске определён подрядчик по содержанию кладбищ в 2024 году

14:15, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске определён подрядчик по содержанию кладбищ в 2024 году
14:15, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища
Фото: ИА «Сусанин»
294
0

Цена контракта составила 19 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. 29 декабря в Ижевске заключен контракт с подрядчиком по содержанию кладбищ в 2024 году. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок.

Контракт заключен с ООО «Ижстройинвест». За годовое содержание мест погребений в Ижевске подрядчик получит 19 млн рублей. В контракт входит содержание и благоустройство Южного, Кенского, Западного, Александровского, Нагорного, Северного, Хохряковского кладбищ. Подрядчику предстоит вывозить мусор и древесные отходы, спиливать деревья, заполнять пожарные резервуары водой, а также очищать дороги от снега.

14:15, 29 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
294
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кладбища