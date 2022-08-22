В Ижевске началось благоустройство парка Тишино

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в парке Тишино начались строительные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты начали работу с геодезии и планировки участка. Подрядчик уже провел подготовительные работы, распланировал избыточный грунт на откосах и сейчас изготавливает металлическую опалубку для амфитеатра. Скоро рабочие начнут прокладывать линии наружного освещения, проведут монтаж опалубки и армирование каркаса амфитеатра.

Все работы выполняются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Напомним, что в 2022 году парк участвовал в голосовании за выбор объектов благоустройства — за него отдали 12,6 тыс. голосов. Изначально работы планировалось завершить в 2024 году, но после просьб ижевчан и поддержки председателя правительства России Михаила Мишустина, из резервного фонда правительства страны выделили 132 млн рублей для ускорения работ. Средства уже поступили, сейчас идет конкурс по определению подрядчика, который выполнит 2 и 3 этапы.

До конца текущего строительного сезона в парке Тишино проведут земляные работы, монтаж коммуникаций, благоустроят дорожки, установят малые архитектурные формы и озеленят территорию.

По инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова для ижевчан создан чат, где появляется информация о ходе работ в парке, а также в нем обсуждаются вопросы по развитию инфраструктуры микрорайона Берша.