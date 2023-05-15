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Скульптура матери появилась у роддома Глазовской межрайонной больницы

15:05, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Скульптура матери появилась у роддома Глазовской межрайонной больницы
15:05, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
331
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#скульптура\n#мама\n#открытие
Фото: пресс-служба Глазовской межрайонной больницы
331
0

При создании памятника учитывались пожелания горожан, а также знаменитой фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

Глазов. Удмуртия. Рядом с Глазовской межрайонной больницей установили скульптуру матери. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в соцсети «ВКонтакте». 

Скульптуру открыли в Международный день семьи 15 мая. 

Памятник решили создать неравнодушные жители Глазова еще в 2014 году. Отмечается, что во время работы учитывались советы и предложения жителей, а также уроженки Глазова фигуристки Елизаветы Туктамышевой и ее родственников.

Деньги на скульптуру собрали горожане, крупные городские предприятия и депутаты. 

15:05, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
331
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#скульптура\n#мама\n#открытие