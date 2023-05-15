Скульптура матери появилась у роддома Глазовской межрайонной больницы

Глазов. Удмуртия. Рядом с Глазовской межрайонной больницей установили скульптуру матери. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

Скульптуру открыли в Международный день семьи 15 мая.

Памятник решили создать неравнодушные жители Глазова еще в 2014 году. Отмечается, что во время работы учитывались советы и предложения жителей, а также уроженки Глазова фигуристки Елизаветы Туктамышевой и ее родственников.

Деньги на скульптуру собрали горожане, крупные городские предприятия и депутаты.