Скульптура матери появилась у роддома Глазовской межрайонной больницы

При создании памятника учитывались пожелания горожан, а также знаменитой фигуристки Елизаветы Туктамышевой.
Глазов. Удмуртия. Рядом с Глазовской межрайонной больницей установили скульптуру матери. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения в соцсети «ВКонтакте».
Скульптуру открыли в Международный день семьи 15 мая.
Памятник решили создать неравнодушные жители Глазова еще в 2014 году. Отмечается, что во время работы учитывались советы и предложения жителей, а также уроженки Глазова фигуристки Елизаветы Туктамышевой и ее родственников.
Деньги на скульптуру собрали горожане, крупные городские предприятия и депутаты.