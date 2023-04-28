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В Ижевске начали ремонтировать улицу Ильфата Закирова

17:05, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
В Ижевске начали ремонтировать улицу Ильфата Закирова
17:05, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
28
0
#Ижевск\n#дороги\n#ремонт\n#нацпроект
Фото: vk.com/olegbekmemetev
28
0

На время дорожных работ водителям рекомендуют искать пути объезда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к ремонту улицы Ильфата Закирова. Это уже третий дорожный объект из шести, которые планируется восстановить в 2023 году в столице по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

По словам градоначальника, на всем протяжении улицы строители уложат два слоя асфальта, изготовленного согласно новым ГОСТам, частично обновят тротуары и съезды с проезжей части. На участке у улицы Камбарской планируется расширение дорожного полотна до двух полос в обе стороны.

На период проведения работ движение по улице Ильфата Закирова может быть затруднено, водителям рекомендуется выбирать путь в объезд ремонтируемых участков.

Напомним, ранее в Ижевске по нацпроекту начали приводить в нормативное состояние участки улиц Новоажимова и Ленина.

17:05, 28 апреля, 2023
Андрей Поносов
журналист
28
0
#Ижевск\n#дороги\n#ремонт\n#нацпроект