В Ижевске начали ремонтировать улицу Ильфата Закирова

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске приступили к ремонту улицы Ильфата Закирова. Это уже третий дорожный объект из шести, которые планируется восстановить в 2023 году в столице по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

По словам градоначальника, на всем протяжении улицы строители уложат два слоя асфальта, изготовленного согласно новым ГОСТам, частично обновят тротуары и съезды с проезжей части. На участке у улицы Камбарской планируется расширение дорожного полотна до двух полос в обе стороны.

На период проведения работ движение по улице Ильфата Закирова может быть затруднено, водителям рекомендуется выбирать путь в объезд ремонтируемых участков.

Напомним, ранее в Ижевске по нацпроекту начали приводить в нормативное состояние участки улиц Новоажимова и Ленина.