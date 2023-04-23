Иконописцы начинают расписывать купол Благовещенского собора в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске иконописцы приступают к росписи купола Благовещенского собора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в соцсети «ВКонтакте».

На выполнение работ понадобится около 2,5 млн рублей. Эту сумму планируют собрать благотворители.

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вручил благодарственные письма людям, кто уже пожертвовал средства на восстановление собора. Все ремонтные работы планируется завершить до 25 декабря 2023 года — до Рождества Христова.

Напомним, что в апреле во время отделочных работ в храме обнаружили фрагмент старой росписи.