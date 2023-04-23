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Иконописцы начинают расписывать купол Благовещенского собора в Воткинске

11:25, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Иконописцы начинают расписывать купол Благовещенского собора в Воткинске
11:25, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы\n#реставрация\n#иконы
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
15
0

Благотворители пообещали собрать на эти работы около 2,5 млн рублей.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске иконописцы приступают к росписи купола Благовещенского собора. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска в соцсети «ВКонтакте».

На выполнение работ понадобится около 2,5 млн рублей. Эту сумму планируют собрать благотворители.

Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин вручил благодарственные письма людям, кто уже пожертвовал средства на восстановление собора. Все ремонтные работы планируется завершить до 25 декабря 2023 года — до Рождества Христова. 

Напомним, что в апреле во время отделочных работ в храме обнаружили фрагмент старой росписи

11:25, 23 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#храмы\n#реставрация\n#иконы