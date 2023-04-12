Глава Ижевска: никто из арендаторов ТРЦ «Италмас» до апреля в муниципалитет не обращался

Ижевск. Удмуртия. Никто из арендаторов ТРЦ «Италмас» в Ижевске до апреля не обращался в муниципалитет. Об этом в прямом эфире Центра управления регионов (ЦУР) Удмуртии рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Касаемо «Ижевских терм» — пока не решено, останутся ли они на том же месте либо переедут на другую площадку. «У инвестора «Терм» есть желание продолжать работать в Ижевске. И мы как муниципалитет сделаем всё возможное, чтобы объект и дальше работал в Ижевске», — добавил Олег Бекмеметьев.

В свою очередь собственник ТРЦ планирует использовать эту площадку для научных разработок, изготовления опытных образцов. Глава города добавил, что новый владелец «Италмаса» благоустроит прилегающую территорию.

Напомним, ранее собственник получил разрешение на проведение земляных работ.

Работы, которые ведутся вблизи здания на улице Короткова, никак не связаны с деятельностью ТРЦ. На участке прокладывают водопровод, сети ведут до микрорайона на улице 10 лет Октября.