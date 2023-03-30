Строительное управление «Территория» продолжит благоустройство «Березовой рощи» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определили подрядчика на благоустройство второго этапа «Березовой рощи». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Работы будет выполнять строительное управление «Территория», которое ранее обновило эспланаду на Центральной площади и создало сквер оружейника Драгунова.

В 2023 году подрядчик продолжит благоустраивать лестничный сход и пандус, сделает подходы к роднику, площадку для выгула животных, парковку, проложит пешеходные дорожки и озеленит территорию.

Эта же компания займется и благоустройством парка «Тишино». Уже сейчас на объекте рабочие прокладывают линии наружного освещения и видеонаблюдения, обустраивают лестницы, подпорные стенки и основания детской площадки.

Во время работ подрядчик учитывает пожелания жителей улицы Берша и, при необходимости, после согласования с заказчиком, проектной организацией и Центром территориального развития Удмуртии корректирует проект.

В 2023 году в «Тишино» установят арт-объекты, беседки и павильоны, а также строители благоустроят лестничные сходы, детские и спортивные площадки, обустроят амфитеатр и выполнят озеленение. Парк планируется открыть в июне 2023 года.

Также в текущем году в Заречном сквере, вдоль улицы Зои Космодемьянской, появятся детские спортивные и игровые комплексы, а в Школьном сквере у школы №31 создадут входную группу, перголу с качелями и павильон для кафе со скамейками.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что следующим этапом обновления Центральной площади станет работа над спусками от Монумента дружбы народов к набережной Ижевского пруда. Обновление попросили горожане. После этого строители начнут реконструировать саму набережную, сейчас разрабатывается проект благоустройства этой территории.