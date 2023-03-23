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Дорожники срезали вспучившийся между рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске

16:21, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Дорожники срезали вспучившийся между рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске
16:21, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#асфальт\n#дорожники
Фото: unsplash.com (Oleksii Piekhov)
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Рабочие срезали верхний слой дороги.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устранили дефекты на трамвайных путях на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Из-за того, что основание рельсового полотна перенасытилось влагой, асфальт на месте вспучился. В ночь на 23 марта на объекте дорожники отфрезеровали дорогу и устранили дефекты.

Сейчас решается вопрос о восстановлении покрытия межрельсового пространства. Также ведется претензионная работа и прорабатывается технология проведения ремонта на этом участке.

Напомним, что новый слой асфальтобетона дорожники зальют только летом, когда просохнет основание под путями. Ранее этот участок улицы Гагарина, длиной 700 м, отремонтировали в 2022 году. 

16:21, 23 марта, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#асфальт\n#дорожники