Дорожники срезали вспучившийся между рельсами асфальт на улице Гагарина в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске устранили дефекты на трамвайных путях на улице Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

Из-за того, что основание рельсового полотна перенасытилось влагой, асфальт на месте вспучился. В ночь на 23 марта на объекте дорожники отфрезеровали дорогу и устранили дефекты.

Сейчас решается вопрос о восстановлении покрытия межрельсового пространства. Также ведется претензионная работа и прорабатывается технология проведения ремонта на этом участке.

Напомним, что новый слой асфальтобетона дорожники зальют только летом, когда просохнет основание под путями. Ранее этот участок улицы Гагарина, длиной 700 м, отремонтировали в 2022 году.