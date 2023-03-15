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В Удмуртии открыт приём заявок на участие в фестивале стрит-арта «ФормART»

11:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии открыт приём заявок на участие в фестивале стрит-арта «ФормART»
11:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрит-арт
Фото: ИА «Сусанин» (Юрий Абашев)
286
0

Фестиваль затронет все регионы ПФО.

Ижевск. Удмуртия. Художники Удмуртии могут подать заявку на участие в фестивале стрит-арта «ФормART». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ключевой темой фестиваля станет «Сила знания» и Год педагога и наставника в России. 

Участникам предложено создать граффити по нескольким тематикам:

·        «Мой учитель». Рассказать о первом учителе, его роли в жизни каждого человека, а также можно изобразить заслуженных учителей и педагогов региона;

·        «Роль наставника, повлиявшего на личное и профессиональное развитие человека», «Образ учителя и наставника в искусстве», «Знание – сила»;

·        «Современные технологии в образовании» — о школе будущего, процессе обучения в будущем.

Заявки принимаются от профессионалов и любителей в возрасте от 18 до 35 лет. Заявиться с эскизной работой можно до 30 апреля на сайте проекта formartpfo.ru. Каждый участник может подать не более двух заявок в каждой тематике. Оценкой работ займётся жюри, представленное федеральными и региональными экспертами.

Лучшие работы получат возможность воплотиться на стенах зданий в каждом из 14 субъектов ПФО летом 2023 года. Имена победителей станут известны в августе 2023 года. Обладатели призовых мест получат гранты по 100, 150 и 200 тыс. рублей.

Напомним, в 2022 году в рамках фестиваля «ФормART» на стене жилого дома на улице Удмуртской, 257 в Ижевске появилось граффити.

11:10, 15 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
286
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#стрит-арт