В 2023 году в Удмуртии обновят 60 дворов и 89 общественных пространств

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Удмуртии по нацпроекту «Жилье и городская среда» обновят 89 общественных пространств. Об этом рассказал глава правительства Удмуртии Ярослав Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В первую очередь будут благоустроены объекты, которые выбирали местные жители в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По инициативе горожан в Ижевске подрядчики продолжат работы в парке «Тишино» и Березовой роще, в Воткинске обновят сквер по улице Юбилейной и начнут третий этап благоустройства Богатыревского парка. В Сарапуле реконструируют площадь 200-летия города, в Можге начнется второй этап благоустройства Детского парка, а в Глазове проведут ремонт площади у культурно-спортивного центра «Победа» и продолжат второй этап работ на бульваре Карла Маркса.

В апреле и мае 2023 года в регионе вновь запустят голосование, в котором горожане выберут объекты благоустройства на 2024 год.

Также в текущем году в планах обновить около 60 дворовых территорий. Жители домов сами решат, что им хочется видеть в своем дворе — детскую площадку, тренажеры для воркаута или парковку. На эти работы из федерального и регионального бюджетов выделено 410 млн рублей.

Помимо этого в трех городах Удмуртии приступят к реализации проектов, которые вошли в число победителей конкурса малых городов и исторических поселений и получили гранты. В Березовском лесу в Воткинске появится зона «Ритм леса», в Сарапуле вдоль Камы создадут парк «Сарапульские острова», а в Глазове займутся вторым этапом благоустройства «Культурного квартала».