Граффити с символами Ижевска начнут отрисовывать в конце сентября

Ижевск. Удмуртия. 20 сентября в Ижевске на стене дома на улице Удмуртской начнут рисовать мурал с символами города. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Отрисовкой займется автор эскиза ижевчанка Татьяна Трусова. Ее работа «Город на Иже» выиграла в конкурсе на фестивале стрит-арта «ФормАрт».

Девушка призналась, что всегда хотела украсить фасад дома, и вскоре, если будет подходящая погода, она приступит к работе. Мурал появится на стене десятиэтажного дома на улице Удмуртской, 257. При выборе места организаторы провели собрание с жильцами дома, они проголосовали за нанесение граффити, а затем эскиз согласовали с управлением архитектуры Ижевска.

В своей работе Татьяна изобразила символы столицы Удмуртии — лося, Александро-Невский собор и мотоцикл.

После того как граффити будет нарисовано, в рамках фестиваля начнется еще один конкурс на выявление лучших работ. С 3 по 16 октября жители Удмуртии смогут поддержать местную художницу. Победителя конкурса объявят 3 ноября.

Напомним, что в 2021 году в рамках фестиваля в Ижевске разрисовали фасад корпуса Ижевской сельхозакадемии.