Наказание за признание: за какие художества жители Ижевска могут получить штраф

Ижевск. Удмуртия. Во дворах Ижевска нередко встречаешь надписи на асфальте с признанием в любви или разнообразными поздравлениями. Несмотря на добрые намерения, горожане портят дорогу и внешний вид домов, поэтому «Сусанин» решил разобраться, являются ли такие изречения законными. Помог нам в этом председатель «Объединения советов домов Удмуртской Республики» Александр Евсеев.

Он рассказал, что запрет на нанесение надписей различного рода может содержаться в Правилах благоустройства муниципальных образований. В Ижевске запрещается повреждать верхнее покрытие асфальта, вскрывать грунт, наносить несанкционированные надписи и разметку на тротуары и пешеходные дорожки, которые находятся на общественных территориях вне полосы отвода автомобильной дороги.

«Административного штрафа за это нарушение не предусмотрено, но, по идее, собственник может требовать возмещения убытков, которые пришлось понести для восстановления в первоначальное состояние», — отметил Александр Евсеев.

Госавтоинспекция Удмуртии регулярно проводит в городе акции «Убедись в безопасности перехода». Обычно во время таких мероприятий сотрудники МВД вместе со школьниками вблизи пешеходных переходов с помощью трафаретов оставляют надписи: «Велосипедист! По «Зебре» только пешком», «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники!», «Отвлекись от телефона», «Перед переходом посмотри по сторонам».

Эксперт поделился, что такие надписи, размещенные во время санкционированных акций и мероприятий, направленные на улучшение ситуации с безопасностью, не являются нарушением.

Некоторые горожане используют для творчества не только дороги, но и фасады зданий. В Правилах благоустройства Ижевска в разделе требований к фасадам зданий указано: «на фасаде не должны размещаться посторонние надписи и объявления». Несанкционированные граффити в определенных случаях могут квалифицироваться как уничтожение или повреждение чужого имущества, а за это в законодательстве предусмотрен штраф от 300 до 500 рублей, или как мелкое хулиганство, за которое грозит штраф до тысячи рублей или арест на 15 суток.

Подобные надписи, появляющиеся без разрешений, владельцы зданий и сооружений должны убирать самостоятельно. В противном случае их могут привлечь к административной ответственности. Граждане получат штраф до 5 тыс. рублей, а юридические лица — от 20 до 50 тыс. рублей.

«Соответственно, если будет установлен виновник, то все расходы на очистку они могут взыскать с него», — отметил Александр Евсеев.