В Ижевске опубликован график перекрытия дорог на ближайшие дни

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске опубликован график перекрытия дорог. Информация размещена на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Движение будет ограничено на следующих участках:

с 8:00 до 17:00 22 и 23 августа перекроют заезд к домам на улице Клубная, 60 и 70. Здесь пройдёт перекладка асфальта. Жителей просят освободить пожарный проезд у дома 62 по улице Клубная для проезда личного автотранспорта;

с 23:00 23 августа до 05:00 24 августа и с 23:00 29 августа до 05:00 30 августа движение ограничат на улице Азина на участке от улицы Областная до улицы Новоажимова. Здесь железнодорожники займутся перекладкой переездного настила;

до 20:00 30 августа движение ограничено по проезду между улицами Металлистов и Металлургов. Здесь энергетики заменят 2,7 км старых теплосетей отопления и ГВС;

до 31 августа — на участке от 1-й Тверской, 54 до школы № 60;

с 19 августа по 30 сентября движение перекроют на участке от 1-й Тверской, 54 до выезда на Шабердинский тракт. Здесь будут вестись работы по прокладке теплотрассы к новому жилому комплексу.

Из-за проведения II Международных детских инклюзивных творческих игр движение транспорта будет ограничено на следующих участках: