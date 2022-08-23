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В Ижевске опубликован график перекрытия дорог на ближайшие дни

08:30, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
В Ижевске опубликован график перекрытия дорог на ближайшие дни
08:30, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
485
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц
Фото: ИА «Сусанин»
485
0

Ограничение движения связано с ремонтными работами и проведением различных мероприятий.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске опубликован график перекрытия дорог. Информация размещена на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».

Движение будет ограничено на следующих участках:

  • с 8:00 до 17:00 22 и 23 августа перекроют заезд к домам на улице Клубная, 60 и 70. Здесь пройдёт перекладка асфальта. Жителей просят освободить пожарный проезд у дома 62 по улице Клубная для проезда личного автотранспорта;
  • с 23:00 23 августа до 05:00 24 августа и с 23:00 29 августа до 05:00 30 августа движение ограничат на улице Азина на участке от улицы Областная до улицы Новоажимова. Здесь железнодорожники займутся перекладкой переездного настила;
  • до 20:00 30 августа движение ограничено по проезду между улицами Металлистов и Металлургов. Здесь энергетики заменят 2,7 км старых теплосетей отопления и ГВС;
  • до 31 августа — на участке от 1-й Тверской, 54 до школы № 60;
  • с 19 августа по 30 сентября движение перекроют на участке от 1-й Тверской, 54 до выезда на Шабердинский тракт. Здесь будут вестись работы по прокладке теплотрассы к новому жилому комплексу.

Из-за проведения II Международных детских инклюзивных творческих игр движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

  • 23 августа с 17:00 до 21:00 — по улице Свободы от улицы Пушкинская до улицы Вадима Сивкова;
  • 24 августа с 7:00 до 21:00 — по улице Береговая от улицы Песочная до здания Кирова, 8б.
  • с 22 по 24 августа с 7:00 до 16:00 будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Красноармейская от улицы Пастухова до улицы Карла Либкнехта.
08:30, 23 августа, 2022
Юрий Абашев
485
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#перекрытие улиц