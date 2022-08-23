В Ижевске опубликован график перекрытия дорог на ближайшие дни

Ограничение движения связано с ремонтными работами и проведением различных мероприятий.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске опубликован график перекрытия дорог. Информация размещена на странице администрации города в соцсети «ВКонтакте».
Движение будет ограничено на следующих участках:
- с 8:00 до 17:00 22 и 23 августа перекроют заезд к домам на улице Клубная, 60 и 70. Здесь пройдёт перекладка асфальта. Жителей просят освободить пожарный проезд у дома 62 по улице Клубная для проезда личного автотранспорта;
- с 23:00 23 августа до 05:00 24 августа и с 23:00 29 августа до 05:00 30 августа движение ограничат на улице Азина на участке от улицы Областная до улицы Новоажимова. Здесь железнодорожники займутся перекладкой переездного настила;
- до 20:00 30 августа движение ограничено по проезду между улицами Металлистов и Металлургов. Здесь энергетики заменят 2,7 км старых теплосетей отопления и ГВС;
- до 31 августа — на участке от 1-й Тверской, 54 до школы № 60;
- с 19 августа по 30 сентября движение перекроют на участке от 1-й Тверской, 54 до выезда на Шабердинский тракт. Здесь будут вестись работы по прокладке теплотрассы к новому жилому комплексу.
Из-за проведения II Международных детских инклюзивных творческих игр движение транспорта будет ограничено на следующих участках:
- 23 августа с 17:00 до 21:00 — по улице Свободы от улицы Пушкинская до улицы Вадима Сивкова;
- 24 августа с 7:00 до 21:00 — по улице Береговая от улицы Песочная до здания Кирова, 8б.
- с 22 по 24 августа с 7:00 до 16:00 будет ограничена остановка и стоянка транспортных средств на улице Красноармейская от улицы Пастухова до улицы Карла Либкнехта.