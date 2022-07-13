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В сквере Победы в Ижевске начали подготавливать площадку для стелы «Город трудовой доблести»

12:30, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
В сквере Победы в Ижевске начали подготавливать площадку для стелы «Город трудовой доблести»
12:30, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#строительство\n#монумент
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Благоустройство прилегающей территории закончится в четвертом квартале 2022 года.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в сквере Победы начали подготавливать площадку для установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

На время работ территорию сквера, которая прилегает к улице Лихвинцева, огородят. 

В планах установить 17-метровую стелу к осени 2022 года. В настоящий момент ее изготавливает группа компаний «Рогос».

На памятной плите будет изображен герб Ижевска и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении городу почетного звания. На трех пилонах, обрамляющих памятник, будет отражен трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны. Все изображения сложатся в сюжет, который разработали московские художники и архитекторы по архивным фотографиям. 

Стелу изготовят из металла, стекла и красного гранита. Территорию вокруг памятника ждет благоустройство, также подрядчик установит дополнительную подсветку.

Завершить все работы планируется в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» Ижевску присвоили летом 2020 года за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Памятник изготовят по проекту Дмитрия Пермякова из Нижнего Новгорода, который победил в конкурсе эскизов.

12:30, 13 июля, 2022
Екатерина Сентемова
375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#памятники\n#строительство\n#монумент