В сквере Победы в Ижевске начали подготавливать площадку для стелы «Город трудовой доблести»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в сквере Победы начали подготавливать площадку для установки стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

На время работ территорию сквера, которая прилегает к улице Лихвинцева, огородят.

В планах установить 17-метровую стелу к осени 2022 года. В настоящий момент ее изготавливает группа компаний «Рогос».

На памятной плите будет изображен герб Ижевска и текст указа президента России Владимира Путина о присвоении городу почетного звания. На трех пилонах, обрамляющих памятник, будет отражен трудовой подвиг жителей в годы Великой Отечественной войны. Все изображения сложатся в сюжет, который разработали московские художники и архитекторы по архивным фотографиям.

Стелу изготовят из металла, стекла и красного гранита. Территорию вокруг памятника ждет благоустройство, также подрядчик установит дополнительную подсветку.

Завершить все работы планируется в четвертом квартале 2022 года.

Напомним, что звание «Город трудовой доблести» Ижевску присвоили летом 2020 года за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Памятник изготовят по проекту Дмитрия Пермякова из Нижнего Новгорода, который победил в конкурсе эскизов.