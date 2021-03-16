Эскиз стелы «Город трудовой доблести» в Ижевске, исторический рост налогов в США и сверхточная карта России: что произошло минувшей ночью

О чем писали, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, наши читатели! Желаем хорошего дня и предлагаем заглянуть в наш утренний обзор новостей.

Память:

Ижевск готовится к установке стелы «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба города.

Напомним, почетное звание Ижевску было присвоено летом 2020 года за вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

Российским военно-историческим обществом определен примерный эскиз стелы, которую установят во всех городах, получивших звание «Город трудовой доблести». Капсулы планируется заложить в дни празднования 76-летия Победы. Строительство будет вестись за счет федеральных средств.

Ранее жители выбрали 2 места, где хотят видеть памятную плиту - у монумента «Навеки с Россией», а также в сквере у Вечного огня. Первый вариант набрал на 14 голосов больше, однако с учетом утвержденного макета и после консультаций с экспертами, стелу решили установить в сквере у Вечного огня.

Параллельно с федеральным конкурсом, в Удмуртии был запущен свой конкурс на лучший эскиз . Лучшей стала работа Дмитрия Пермякова из Нижнего Новгорода. Отмечается, что установка этой стелы тоже возможна после определения точки, где она будет, и источника финансирования.

Борьба с ковид:

В Глазове планируют ужесточить контроль за санитарной обработкой транспорта, общественных мест, а также за соблюдением масочного режима. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава города Сергей Коновалов.

С управляющими компаниями рассматривается вопрос о ежедневной дезинфекции лифтов и подъездов.

Рост налогов:

Крупное повышение налогов, которого не было с 1993 года, ждет США. Об этом пишут «Известия»

Эти средства необходимы для финансирования долгосрочной экономической программы. Так, налог с корпораций может возрасти с 21% до 28%, также повысится подоходный налог для тех, кто зарабатывает более 400 тыс. долларов. Планируется также отменить налоговые льготы для компаний с ограниченной ответственностью и увеличить ставку налога на прирост капитала для имеющих более 1 млн долларов дохода в год.

Согласно прогнозу, это поможет привлечь 2,1 трлн долларов.

Выбор:

В Дании этический комитет рекомендовал местным властям разрешить детям с 10 лет менять пол. Об этом пишет Газета.ru

По их мнению, дети, сталкивающиеся с гендерной дистрофией, то есть которые чувствуют себя некомфортно из-за своего пола, в 10 лет уже осознают свою гендерную принадлежность.

Инициативу уже поддержали левые партии, в том числе и правящие социал-демократы.

Сверхточная:

В России создадут цифровую карту России, а также трехмерную карту. Об этом пишет МИР24

Сверхточная карта будет содержать максимально подробные сведения о всей территории страны. Площади отснимет пилотируемая и беспилотная авиация с разрешением от 14 до 50 см. По словам гендиректора «Роскартографии» Сергея Карутина, последние работы такого масштаба в России проводились в 1960-1980 годах.

На создание уйдет несколько лет, затем карту будут актуализировать каждые 2-3 года. Помимо этого, специалисты займутся лазерным сканированием территорий, чтобы получить цифровую модель. На трехмерную карту уйдет больше 5 лет.