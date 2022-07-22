Михаил Мишустин пообещал помочь с реализацией проекта благоустройства парка «Тишино» в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Проект благоустройства парка «Тишино» в Устиновском районе Ижевска будет реализован при поддержке федерального центра. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Переговоры прошли 21 июня в рамках рабочего визита премьер-министра в столицу республики. Стороны отдельно остановились на вопросах, связанных с благоустройством территорий жилой застройки и общественных пространств.

«За 5 лет мы привели в порядок 825 дворов, построили 403 новых парка, сквера, прогулочные зоны по всей территории Удмуртской Республики. В Ижевске еще есть территории, которые нуждаются в общественных пространствах. Например, у нас есть Устиновский район, где живут 135 тыс. жителей. За последние 5 лет введено 497 тыс. квадратных метров жилья, 3 детских сада построили. И, конечно, при всем этом развитии возникает вопрос об общественном пространстве.

В 2022 году по программе «Формирование комфортной городской среды» 12,6 тыс. жителей проголосовали за благоустройство парка «Тишино». Просьба поддержать наших жителей, выделить средства из резервного фонда, и мы готовы в этом году приступить к реализации», — рассказал Александр Бречалов.

Глава российского кабмина поддержал инициативу жителей Ижевска, подчеркнув важность работы по формированию комфортной городской среды.

«Работа по комплексному развитию территорий очень важна, там нет мелочей. Там везде нужно докручивать, чтобы жители, которые переселяются в комфортные дома, имели и социальное обеспечение, и возможность лечиться в нормальной больнице, ходить в детский сад.

Поэтому обязательно поможем, готовьте документы. Соответствующие средства из резервного фонда будут выделены», — заверил Михаил Мишустин.