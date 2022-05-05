В ижевском поселке Машиностроителей начались дорожные работы

Ижевск. Удмуртия. Работы по обновлению дорожного полотна стартовали в Ижевске. Первым объектом ремонта в текущем сезоне стала улица Новая, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Улица Новая - основная магистраль в поселке Машиностроителей, напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. Здесь работает общественный транспорт, ведут прием лечебные учреждения, а в 2022 году начнет функционировать новый детский сад.

Протяженность ремонтируемого участка составит 0,7 км. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Дорожники уже приступили к фрезерованию старого полотна улицы. На Новой планируется уложить два слоя современного асфальтобетона, заменить пришедшие в негодность бордюры. Также будет произведен ремонт тротуаров с учетом нужд жителей с ограниченными возможностями здоровья. Так, для маломобильных граждан занизят бордюры, для слабовидящих установят тактильную плитку.

По словам председателя ижевского отделения Всероссийского общества слепых Василия Килина, работы будут проходить под контролем общественников. «В прошлом году допускались ошибки по тактильной плитке, но мы с подрядчиками обговорили их и уверены, что в этом году все будет делаться согласно ГОСТам», — сообщил Василий Килин.

В общей сложности в 2022 году в рамках нацпроекта в Ижевске будет отремонтировано 7,4 км участков улично-дорожной сети. Кроме того, за счет городского бюджета восстановят проезжую часть на улице Кирова, на отрезке от улицы Максима Горького до Песочной.

В целом в текущем году по нацпроекту в Удмуртии планируется обновить более 130 км дорог, в перечень включены 115 объектов.