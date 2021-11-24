10-ярусную новогоднюю ёлку в Сарапуле установят в первой половине декабря

Её монтаж продлится несколько дней.
Сарапул. Удмуртия. В первой половине декабря в Центральном сквере Сарапула установят 15-метровую новогоднюю ёлку. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
Монтаж ёлки продлится несколько дней. В работах также будет задействована спецтехника. Праздничная конструкция имеет 10 ярусов. Огни будут зажигаться на ветвях, игрушках и бусах.
Эта ёлка появилась в Сарапуле в 2018 году. Два года назад её признали лучшей зелёной красавицей среди моногородов.
Напомним, что новогоднюю ёлку в Ижевске установят в начале декабря.