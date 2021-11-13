С 15 ноября в Удмуртии заработают театры и кинотеатры

Власти рекомендуют продавать билеты преимущественно бесконтактным способом.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии откроются некоторые предприятия, закрытые из-за антиковидных мер. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

С 15 ноября в республике начнут работать ярмарки в закрытых помещениях, театры, кинотеатры, концертные залы, детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и детские игровые зоны, в том числе в предприятиях общепита и в торговых центрах. В этих заведениях по большей части рекомендуется бесконтактная система оплаты и контроля билетов.

Также откроются организации культуры и дополнительного образования в обычном режиме и организации, работающие в сфере физической культуры и спорта, в том числе детско-юношеские спортивные школы.

Все эти предприятия смогут работать только если сотрудники и посетители будут иметь QR-код сертификата вакцинации или действующий отрицательный ПЦР-тест. Также возможно наличие сертификата о перенесенном более полугода назад ковиде. Человек с медотводом должен иметь справку от лечащего врача, заверенную руководителем больницы, и отрицательный ПЦР-тест. На входе у посетителей обязательно должны замерять температуру.

Несовершеннолетним разрешается проходить без наличия ПЦР-теста. Исключение составят торговые центры, их дети смогут посещать только в сопровождении взрослых с сертификатом о вакцинации, отрицательным тестом или медотводом с отрицательным тестом.

Напомним, что ограничительные мероприятия, созданные для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, начали действовать в Удмуртии с 25 октября. Далее в республике объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.