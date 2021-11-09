Вандалы оставили граффити на историческом здании в Сарапуле

Мнения горожан о наказании неизвестных разделились.

Сарапул. Удмуртия. Несанкционированное граффити появилось на торцевой стене одного из старинных домов в Сарапуле. Известием поделился в соцсетях глава города Виктор Шестаков.

«Вы думаете все без исключения любят Сарапул?! Ничего подобного! Есть ребята, проявляющие свою исключительность, не задумываясь о последствиях. Им достаточно того, что они так решили! Им неважно, какой ущерб они причинили архитектурному памятнику», — написал Шестаков.

Отметим, что здание по адресу улица Раскольникова, 142 входит в объект культурного наследия регионального значения «Ансамбль Вятской улицы середины XIX – начала ХХ века». Исследователи считают, что «Дом М. И. Дедюхиной» возвели в 1890-е годы.

Напомним, фасады домов в центре Сарапула начали реставрировать летом по плану, разработанному участниками «Фонда П. А. Башенина».

Жители Сарапула под постом своего главы высказали разные мнения о случившемся. Некоторые горожане призывали к физической расправе над авторами граффити, другие призывали привлечь нарушителей к общественным работам. Но нашлись горожане, которые акцентировали внимание на глубину проблемы, предложив направить порыв юных «художников» в сторону созидания:

- «Может тогда стоит призадуматься, где реально они могут себя проявить!»;

- «Предлагаю разрешить им сделать граффити, которое одобрят жители города. Можно объявить конкурс эскизов»;

- «Порицания должны заслужить не те, кто это сделал. А общество, которое их воспитало. Это наше с вами культурное образование. Детям надо показать, где творить и рисовать. Заинтересовать. Организовать им такое место. Использовать их возможность так рисовать. А не красить на показ кисточкой и валиком синим и зелёным цветом дома»;

- «Ну... вандалы, покрасившие в цыплячий цвет средовые памятники, ничем не лучше».

- «С администрации из окна видно. Гости приедут, а там такая надпись. Конфуз! Вот если не видно с белого дома, то и промолчали бы. Полгорода в таких надписях, но именно эта надпись зацепила взгляд главы».

Также в Сарапуле пострадала и городская лестница по улице Горького от рук вандалов. В конце октября муниципальному управлению благоустройства пришлось восстановить два вазона и два каменных шара на перилах.