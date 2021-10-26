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На остановках Ижевска установили 7 новых павильонов

17:10, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
На остановках Ижевска установили 7 новых павильонов
17:10, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#остановка
Фото: ИА «Сусанин»
189
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В скором времени в городе на две остановочные площадки станет больше.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске продолжается монтаж новых остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Список павильонов, нуждающихся в замене, составлялся на основе обращений жителей города.

7 новых павильонов уже появились на остановках: «улица Школьная», «микрорайон Столичный», «Радиотехника», ведущих из центра, и остановке «Рембыттехника», по направлению в центр города. Также замена прошла на остановках «проспект Калашникова» в направлении улицы Ленина, «СХВ» на улице Выставочной и «Автозавод» на проезде Автозаводской.

Также закончен ремонт площадки на остановке «улица Советская».

Еще 5 новых павильона до 30 октября появятся на посадочных площадках: «Завод Керамблоков», «Торговый Техникум», «Орловское», «Старый Юпитер», «улица Коммунаров».

Ремонт на остановках «УдГУ» и «улица Ворошилова» еще идет. Работы на трамвайных остановках «Улица Коммунаров» и «Швейная фабрика Зангари» скоро закончатся.

Помимо обновлений в городе появятся 2 новые остановки. Одна расположится у торгового центра «Флагман», вторая —  в жилой застройке «Новый город» в городке Металлургов. Их начнут использовать после устранения замечаний.

17:10, 26 октября, 2021
Екатерина Сентемова
189
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт\n#остановка
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