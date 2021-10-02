В Ижевске увеличат число автобусов на двух маршрутах

Рейсов в день станет больше, а время ожидания меньше.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 4 октября, в Ижевске увеличат число автобусов на ряде маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Так, на маршрут 36 добавят 3 дополнительных автобуса, что в день даст ещё 11 рейсов. Интервалы движения в час-пик составят 13-18 минут, а днём — 16-23 минуты.

Дополнительные 2 автобуса выйдут на маршрут 79. Интервал движения вместо 16-25 минут составит 13-17 минут.

Напомним, ранее в Ижевске закрыли «дачные маршруты». 11 автобусов, на которых горожане весной и летом добирались до своих огородов и дач, перестали ездить со 2 октября.