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В Ижевске увеличат число автобусов на двух маршрутах

17:38, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске увеличат число автобусов на двух маршрутах
17:38, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1487
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
1487
0

Рейсов в день станет больше, а время ожидания меньше.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 4 октября, в Ижевске увеличат число автобусов на ряде маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ». 

Так, на маршрут 36 добавят 3 дополнительных автобуса, что в день даст ещё 11 рейсов. Интервалы движения в час-пик составят 13-18 минут, а днём — 16-23 минуты. 

Дополнительные 2 автобуса выйдут на маршрут 79. Интервал движения вместо 16-25 минут составит 13-17 минут.

Напомним, ранее в Ижевске закрыли «дачные маршруты». 11 автобусов, на которых горожане весной и летом добирались до своих огородов и дач, перестали ездить со 2 октября. 

17:38, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1487
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#транспорт
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