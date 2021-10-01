Закрытие дачных маршрутов автобусов в Ижевске и свиньи в аэропорту Амстердама: новости к этому часу

Рассказываем о полезном и интересном.

Ижевск. Удмуртия. Последний день недели и первый день октября мы начинаем с традиционной подборки новостей.

Сезон дач и огородов закончился

2 октября в Ижевске закрывается огородный сезон. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

11 автобусов, на которых горожане весной и летом добирались до своих огородов и дач, перестанут ездить. Это все рейсы с трехзначными номерами, начинающимися на цифру 4. Также маршрут №322 перестанет заезжать в садовое некоммерческое товарищество «Лесная Даль», а маршрут №356 — в СНТ «Загородный».

Последние поездки пройдут 1 октября.

Финишная прямая

Подрядчики завершают работы по проекту «Пешеходный Ижевск». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в «ВКонтакте».

Осталось сделать 3 тротуара по улицам Автозаводской, Красной и Песочной. Эти работы должны завершить до 30 октября.

Благодаря проекту 30 обновленных тротуаров станут удобнее для всех ижевчан, в том числе и для маломобильных пешеходов.

В настоящее время прорабатывается ремонтный план на 2022 год.

Необычный котик

Котик Шерл — само обаяние. При нем все: ум, молодость и красота. Несмотря на то, что у него нет одной задней лапки, он без проблем лазает и прыгает. Как и многие коты, Шерл нуждается в ласке и любит, когда его чешут и уделяют внимание. Этот кот очень хочет найти своего хозяина и дарить ему свою любовь.

Свиньи в найме

В Амстердаме аэропорт Схипхол нанял свиней, чтобы они разгоняли гусей со взлетной полосы. Об этом сообщает «Газета.ру».

Рядом с аэропортом расположены поля, где идет уборка урожая свеклы. Из-за этого в округе поселились гуси, которые могут выбегать на взлетные и посадочные полосы, там самым мешая самолетам и представляя большую опасность.

Для решения проблемы руководство аэропорта арендовало у местного фермера 20 свиней. Они едят остатки урожая и гоняют птиц.

Сложно быть умным

Девятилетняя студентка МГУ столкнулась со сложностями в организации обучения. Об этом пишет RT.

Москвичка Алиса Теплякова в 8 лет успешно сдала ЕГЭ и получила студенческий билет психологического факультета Московского государственного университета Ломоносова (МГУ).

Во время обучения девочка столкнулась со сложностями в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета. Отец студентки заявил, что ей якобы угрожали исключением за непосещаемость и отказывались содействовать в досрочном окончании вуза.

Семья неоднократно заявляла, что родители не могут обеспечить полную посещаемость студентки и просили убрать «формальные моменты» из образовательной программы Алисы.

Многие преподаватели не хотят выстраивать индивидуальный подход, чтобы девочка быстрее окончила университет, и идти на уступки в плане посещаемости занятий.

Ночное происшествие

В ночь на 1 октября неизвестный кинул в двери здания правительства Мурманской области две бутылки с горючей смесью. Об этом сообщает «Интерфакс».

Здание правительства состоит из трех подъездов, в двух находится правительство области, в третьем — мэрия. От огня пострадал вход во второй подъезд, где расположены кабинет губернатора, его заместителей, большой и малый залы заседаний. Огонь оставил следы на деревянных дверях, а на крыльце обнаружили осколки стеклянных емкостей.

Один телеграм-канал, близкий к пресс-службе губернатора Андрея Чибиса уточнил, что по предварительным данным пострадал один сотрудник охраны.