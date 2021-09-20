В Удмуртии в 2022 году благоустроят 165 общественных территорий

Работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» пройдут во дворах и зонах отдыха.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии началась подготовка к выполнению программы по благоустройству общественных пространств в 2022 году. Работы пройдут в 74 дворах многоквартирных домов и 91 зоне отдыха, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Торги по определению организаций, которые смогут выполнить контракты в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», уже начались. Как заявил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, благодаря такой заблаговременной подготовке в 2021 году подрядчики уже в начале мая вышли на объекты. Сегодня работы выполнены на 89 общественных территориях и в 76 дворах.

Тем временем в Ижевске продолжается обновление Центральной площади. Здесь благоустраивается спуск к монументу «Дружба народов», залит фундамент под арт-объект «Сириус». Идет строительство лестничных сходов, подпорных стен и тротуаров.

Параллельно рабочие меняют сети электроснабжения и монтируют светильники, обустраивают системы водоотведения и ливневой канализации. Территория получит и зеленый наряд, сейчас здесь высаживают декоративные кустарники и многолетние цветы.