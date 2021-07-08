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Жители Ижевска оказались довольны работой общественного транспорта и сотрудников ГИБДД

09:40, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
Жители Ижевска оказались довольны работой общественного транспорта и сотрудников ГИБДД
09:40, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
670
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#троллейбус\n#исследования\n#ГИБДД
Фото: arzik2
670
0

Опрос прошли более 600 горожан.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск по итогам опросов местных жителей оказался в списке городов с лучшим состоянием дорожного хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Финансовый университет при Правительстве России провел исследование. В нем не менее 600 респондентов в каждом городе оценивали состояние автомобильных дорог, общественного транспорта и работу городских дорожных служб.

Ижевск оказался в списке городов с лучшим состоянием дорожного хозяйства. 96% опрошенных жителей оценили работу общественного транспорта и сотрудников ГИБДД как удовлетворительную или хорошую.

В городе за последние 4 года отремонтировали 124 участка автомобильных дорог общей протяженностью 160 км и 94 участка тротуаров. Также развивается транспортная инфраструктура: в 2021 году в Ижевск поступят 100 новых автобусов и 50 троллейбусов из Москвы.

09:40, 08 июля, 2021
Екатерина Сентемова
670
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автобус\n#троллейбус\n#исследования\n#ГИБДД