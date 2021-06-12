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Live: салют на День города в Ижевске

22:10, 12 июня, 2021
Анна Торхова
Live: салют на День города в Ижевске
22:10, 12 июня, 2021
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#салют\n#День города\n#День России\n#праздники
Фото: ИА «Сусанин»
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«Сусанин» ведет прямую трансляцию с высоты птичьего полета.

Ижевск. Удмуртия. День города и День России в Ижевске традиционно завершает праздничный фейерверк. Залпы салюта начали звучать над акваторией пруда в 22:15. 
 
12 июня в столице Удмуртии стало по-настоящему насыщенным, однако погода внесла свои коррективы в праздничную программу. Ряд уличных мероприятий пришлось перенести в помещения, активности в Открытом саду и парке Космонавтов были отменены, а финал «Настольника» решили провести в День молодежи. Несмотря на это, утро традиционно началось с возложения цветов к памятнику Андрею Дерябину, после в столице прошел благотворительный марафон «Бежим с Кузей», в котором приняли участие 400 человек. Также горожане отметили праздник окончания посевной Гербер.
Еще одним долгожданным событием стал концерт Сергея Лазарева на Центральной площади.

22:10, 12 июня, 2021
Анна Торхова
163
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#салют\n#День города\n#День России\n#праздники