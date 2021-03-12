Ижевскую управляйку оштрафовали за несвоевременную уборку снега

Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания ООО «УК «Тафгай» заплатит штраф за несвоевременную уборку снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что с 11 по 13 января управляйкой допущено образование снежных навесов на крыше жилого дома на улице Клубной, 40 и не проведена уборка снега с прилегающей территории.

В отношении управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф в размере 25 тыс. рублей.