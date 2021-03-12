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Ижевскую управляйку оштрафовали за несвоевременную уборку снега

12:00, 12 марта, 2021
Аграфена Костромская
Ижевскую управляйку оштрафовали за несвоевременную уборку снега
12:00, 12 марта, 2021
Аграфена Костромская
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#городская среда
Фото: pixabay.com
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Нарушения устранены после вмешательства прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. Управляющая компания ООО «УК «Тафгай» заплатит штраф за несвоевременную уборку снега. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Установлено, что с 11 по 13 января управляйкой допущено образование снежных навесов на крыше жилого дома на улице Клубной, 40 и не проведена уборка снега с прилегающей территории.

В отношении управляющей компании возбудили дело об административном правонарушении и назначили штраф в размере 25 тыс. рублей.

12:00, 12 марта, 2021
Аграфена Костромская
255
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#управляющие компании\n#городская среда