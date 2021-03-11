В 2021 году в Ижевске заменят 25 км неисправных водопроводных сетей

Износ водопровода на текущий момент составляет 60%.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в течение 2021 года планируется заменить 25 км неисправных водопроводных сетей. Об этом во время пресс-конференции сообщил директор «Ижводоканала» Владислав Катаев.

Сейчас на балансе предприятия находится 1 141 км водопроводных сетей. В течение 2020 года по производственной программе отремонтировано 2,5 км водопроводов. Канализационных сетей у водоканала насчитывается 726 км, из которых в 2020 году построено и отремонтировано 2,1 км.

В январе-феврале 2021 года на сетях «Ижводоканала» произошли 82 повреждения, тогда как в прошлом году их было порядка 120. Снижение связано с развитием инвестиционной программы, утверждённой в 2014 году и действующей до 2023 года, в планах — продлить её действие до 2030 года. Всего на эти цели будет выделено 10 млрд рублей.

В рамках программы предприятие заменяет изношенные сети. Так, износ водопровода на текущий момент составляет 60%. В 2017 году по инвестиционной программе заменили 2 км водопровода, в 2020 году — 8,5 км, план на 2021 год — заменить 25 км неисправных сетей.