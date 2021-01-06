Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура обязала администрацию Ижевска обустроить пешеходный тротуар. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники прокуратуры Октябрьского района Ижевска вместе со специалистами ОГИБДД городского УМВД России провели проверку по обращению гражданина с доводами об отсутствии тротуара по проезду от переулка Северного до дома № 18 по улице Майской. На данном участке автодороги общего пользования в нарушение требований федерального законодательства отсутствует тротуар или пешеходная дорожка.

Прокуратурой района главе Ижевска внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения не устранены. Тогда в Октябрьский районный суд Ижевска направили административное исковое заявление о возложении на администрацию города обязанности выполнить работы по обустройству тротуара. Заявление рассмотрено и удовлетворено судом, его исполнение находится на контроле прокуратуры района.