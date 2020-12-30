Археологи рассказали о восстановлении керамических изделий, найденных при раскопках в Ижевске

Всего было найдено около 10 тыс. керамических фрагментов.

Ижевск. Удмуртия. Археологи Удмуртского государственного университета рассказали, как восстанавливают керамические изделия, найденные во время раскопок в центре Ижевска.

Напомним, летом и осенью 2020 года исследователи работали на площадке за зданием Минздрава Удмуртии между улицами Красной, Карла Маркса и Пастухова. В будущем на этом месте появится жилой комплекс. Этот участок входит в объект культурного наследия «Поселение "Ижевский завод"», поэтому перед строителями должны были пройти археологические изыскания.

Старший научный сотрудник Института истории и культуры народов Приуралья УдГУ Светлана Перевозчикова рассказала «Сусанину», что за два с половиной месяца были раскопаны порядка 300 объектов, в их числе четыре фундамента зданий. В этих трёхстах объектах было найдено почти 20 тысяч фрагментов керамики, глиняных, стеклянных и фарфоровых изделий, железных и бронзовых предметов.

«Очень много бытового и не только мы нашли в этих объектах. Объекты разные и по функциональному назначению: остатки туалетов, подполий, выгребных ям и остатков от заборов», — отметила Светлана Перевозчикова.

После полевого этапа археологи перешли к этапу камеральному, во время которого необходимо все находки «превратить» в вещи. Керамических фрагментов нашли около 10 000. Студенты Института истории и социологии УдГУ в свободное от учёбы время с сентября ежедневно клеят керамику. Результаты работы — в видеосюжете.