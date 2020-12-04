Выброшенные говяжьи головы обнаружили в Ижевске

Биологические отходы были обнаружены в микрорайоне совхоза Медведево.

Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне совхоза Медведево в Ижевске обнаружены говяжьи головы. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, это было сделано после получения обращения об обнаружении биологических отходов.