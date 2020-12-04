Выброшенные говяжьи головы обнаружили в Ижевске

Биологические отходы были обнаружены в микрорайоне совхоза Медведево.
Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне совхоза Медведево в Ижевске обнаружены говяжьи головы. Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике, это было сделано после получения обращения об обнаружении биологических отходов.
После получения обращения ведомство провело выездную проверку, по итогу которой потребовало от администрации Первомайского района Ижевска произвести утилизацию говяжьих голов, что и было сделано совместно со специалистами Станции по борьбе с болезнями животных.