В Ижевске в сквере оружейника Драгунова компания самовольно начала строить кафе

Парки Ижевска извинились за инцидент.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске накажут компанию, решившую построить на территории сквера оружейника Драгунова кафе. Об этом в прямом эфире в своих соцсетях рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

На незаконные работы главе пожаловалась местная жительница. По ее словам, подрядчик вырубает деревья, а работы ведутся ночью. «Деревья не вырубали, не пострадало ни одно дерево <…>. Сейчас проводим расследование и будет возбуждено административное производство в отношении подрядчика, который вышел на работу, не получив соответствующих разрешений», - сообщил мэр. Компанию ждет наказание.

В свою очередь управляющая компания общественных пространств города «Парки Ижевска» уже принесла свои извинения горожанам.

Глава добавил, что на месте необходимо отсыпать склон, на что требуется разрешение. После там можно размещать кафе, чтобы жители могли отдохнуть , выпить кофе.