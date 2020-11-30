Власти Ижевска рекомендовали управляйкам открыть в подвалах домов по одному продуху

Этого требует федеральное законодательство.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска направили управляющим компаниям рекомендацию о том, что следует держать открытым хотя бы один вентиляционный продух в подвале дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной выдачи рекомендации стали многочисленные обращения жителей.

Правила содержания общего имущества в доме, а также письмо министерства строительства и ЖКХ России, требуют поддержания установленной температуры и влажности в подвалах. Открытый круглый год один продух может это обеспечить. Так же у бездомных кошек появляется возможность найти тёплый кров во время суровых холодов.

Для урегулирования спорных ситуаций между зоозащитниками, жителями домов и управляйками данный вопрос предлагается рассмотреть на общем собрании.