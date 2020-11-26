Беспилотное летающее такси может появиться в Ижевске

Такую возможность озвучил мэр города Олег Бекмеметьев.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев прокомментировал возможность появления беспилотного транспорта в городе. По сообщению пресс-службы муниципалитета, градоначальник рассказал, что команды 100 крупнейших городов страны проходят обучение в Московской школе управления «Сколково», в том числе и ижевская команда.

«В процессе обучения команда Ижевска выдвинула гипотезу по развитию беспилотного такси или беспилотного общественного транспорта. На первых чтениях наш проект получил поддержку у экспертов Сколково. Мы надеемся с помощью компаний, которые успешно развивают беспилотные летательные аппараты в Ижевске, реализовать его», — подчеркнул Олег Бекмеметьев.

Он отметил, что себестоимость летательных аппаратов на сегодняшний день имеет тенденцию к снижению, несмотря на инфляцию, а инфраструктура «летающего такси» не требует больших затрат.

«Сегодня эта идея может казаться несбыточной мечтой, но мы видим, как стремительно развиваются технологии в наше время. По итогам докладов представителей других городов на сессии в Сколково, могу уверенно сказать, что мы не забегаем вперед, мы догоняем с этой идеей те проекты, которые уже есть в среднеазиатских странах, в том числе по беспилотному такси», — резюмировал мэр Ижевска.