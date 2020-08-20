Объявления разместили на «Авито».

Ижевск. Удмуртия. Фонтан из Летнего сада и памятник Ленину продают в Ижевске. Два объявления разместили на «Авито» Парки Ижевска.

За 549 тыс. рублей можно приобрести фонтан «Ромео и Джульета». Бывшая в употреблении конструкция с подсветкой ранее располагалась в Летнем саду имени Максима Горького. Напомним, упавшая чаша этого каскадного фонтана в октябре 2019 года насмерть придавила подростка.

Еще одно объявление посвящено скульптуре Владимира Ленина, изготовленной из алюминия. Её высота составляет 290 см, вес – около 200 кг. Купить памятник можно за 45 тыс. рублей.